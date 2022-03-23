Певица похвасталась перед поклонниками новым украшением

Знаменитости продолжают активно осваивать мессенджер Telegram. Среди прочих, там активно ведет свой блог и Лариса Долина. Она регулярно делится с поклонниками новым контентом, причем иногда весьма личным. Так, несмотря на возраст, артистка не отказывает себе в откровенных нарядах. В своем Telegram-канале певица опубликовала видео, на котором предстала в весьма интересном образе.

Лариса Александровна облачилась в серебристый костюм, блуза которого продемонстрировала аудитории ее пышный бюст. Несмотря на возраст, артистка не стесняется показывать себя. Дополнил образ Долиной и яркий макияж. Она подчеркнула и губы, и глаза: певица нанесла помаду и тени фиолетового цвета.

На видео рядом с певицей стоит женщина, которую артистку поблагодарила за подарок. Лариса Александровна радостно примеряла украшение, которое, видимо, ей преподнесла знакомая. Впрочем, и без этого драгоценностей на певице хватало: на ней можно заметить массивные кольца и не менее крупные серьги.

Это не первый раз, когда Лариса Александровна делится подобным контентом. Недавно она предстала в образе одной из героинь "Матрицы", надев на себя обтягивающий комбинезон с бахромой. В ярком макияже певица себе также не отказала. Поклонники, однако, не оценили образ артистки.