66-летняя Долина отважилась выставить напоказ роскошный бюст

66-летняя Долина отважилась выставить напоказ роскошный бюст
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица похвасталась перед поклонниками новым украшением

Знаменитости продолжают активно осваивать мессенджер Telegram. Среди прочих, там активно ведет свой блог и Лариса Долина. Она регулярно делится с поклонниками новым контентом, причем иногда весьма личным. Так, несмотря на возраст, артистка не отказывает себе в откровенных нарядах. В своем Telegram-канале певица опубликовала видео, на котором предстала в весьма интересном образе. 

Лариса Александровна облачилась в серебристый костюм, блуза которого продемонстрировала аудитории ее пышный бюст. Несмотря на возраст, артистка не стесняется показывать себя. Дополнил образ Долиной и яркий макияж. Она подчеркнула и губы, и глаза: певица нанесла помаду и тени фиолетового цвета. 

На видео рядом с певицей стоит женщина, которую артистку поблагодарила за подарок. Лариса Александровна радостно примеряла украшение, которое, видимо, ей преподнесла знакомая. Впрочем, и без этого драгоценностей на певице хватало: на ней можно заметить массивные кольца и не менее крупные серьги. 

Это не первый раз, когда Лариса Александровна делится подобным контентом. Недавно она предстала в образе одной из героинь "Матрицы", надев на себя обтягивающий комбинезон с бахромой. В ярком макияже певица себе также не отказала. Поклонники, однако, не оценили образ артистки. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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