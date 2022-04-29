Певец считает, что тот задевает подобными словами свою супругу

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под сценическим образом Верки Сердючки, явно не оценил патриотического настроя супруга Наташи Королевой Сергея Глушко, который выступил против бежавших из России артистов. Музыкант пришел в натуральнейший "ужас" – по мнению Андрея, никакого проявления патриотизма к РФ быть не должно по всем моральным законам, если твоя жена – уроженка Украины.

Ранее Глушко заявил, что распространителям недостоверных данных о действиях российских войск и невзлюбившим Родину места в родной стране нет. А за счет бегства таких деятелей из страны Россия, по его словам, только стала чище.

Слова 52-летнего танцора Данилко пришлись явно не по душе. Певец заявил, что подобные высказывания недопустимы – особенно если твоя супруга из Украины.

"Наверное, он по-своему зомбирован. Но, может, он так думает… Что сказать?!" – вознегодовал артист в недавнем интервью одному из каналов в Сети.



Данилко прокомментировал и свои колкости в адрес коллеги по цеху, украинской исполнительницы Светланы Лободы. Андрей заявил, что недавний плач певицы в выложенным видеоролике по поводу событий на Украине не убедителен – артист не исключает постановку. Однако сообщил, что обижать никого не желает.