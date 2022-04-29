С "Азовстали" смогли выбраться несколько человек

С "Азовстали" смогли выбраться несколько человек
Фото: Victor/XinHua/www.globallookpress.com
продолжениеФранцузы устали от постоянных затрат на украинских беженцев - Le Figaro
Гражданские выходили на свой страх и риск

Военкор Андрей Руденко сообщил, что с "Азовстали" смогли выйти мирные граждане – это удалось осуществить семье Савиных. По его словам, они являются жителями Мариуполя. 

"Семья Савиных выходили на свой страх и риск. Их запугивали, что они не дойдут", – рассказал он.

Глава семейства является рабочим завода. В беседе с "Известиями" он заявил, что привез туда жену и ребенка 27 февраля, а 3 марта он заступил на суточную смену. Он рассказал, что все выезды из города были закрыты, а находится в доме становилось опасно – в строение пососедству до этого прилетела ракета. 

Михаил в одном цеху нашел радио и настроил его на волну "Вести ФМ" – после услышанного о том, что есть коридор, они решились выйти. В подземелье цеха еще остаётся 71 человек.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей