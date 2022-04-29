Гражданские выходили на свой страх и риск

Военкор Андрей Руденко сообщил, что с "Азовстали" смогли выйти мирные граждане – это удалось осуществить семье Савиных. По его словам, они являются жителями Мариуполя.

"Семья Савиных выходили на свой страх и риск. Их запугивали, что они не дойдут", – рассказал он.

Глава семейства является рабочим завода. В беседе с "Известиями" он заявил, что привез туда жену и ребенка 27 февраля, а 3 марта он заступил на суточную смену. Он рассказал, что все выезды из города были закрыты, а находится в доме становилось опасно – в строение пососедству до этого прилетела ракета.

Михаил в одном цеху нашел радио и настроил его на волну "Вести ФМ" – после услышанного о том, что есть коридор, они решились выйти. В подземелье цеха еще остаётся 71 человек.

