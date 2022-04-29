Соловьев сделал новое резкое заявление о Екатеринбурге

Соловьев сделал новое резкое заявление о Екатеринбурге
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Журналист продолжает издеваться на городом

Владимир Соловьев, который попал в крупный скандал из-за своего высказывания о Екатеринбурге и его жителях, снова сделал заявление о городе. Телеведущий задал провокационный вопрос в своем Telegram.

Напомним, ранее Соловьев заявил, что Екатеринбург является "центром мерзотной либероты", породившим "подонков", которые теперь сбежали из страны. Ответ ему дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который порекомендовал знаменитости "следить за языком". Похожую просьбу озвучил бард Александр Новиков – он посоветовал Соловьеву "фильтровать хорюканину". Россияне от выпада журналиста тоже остались не в восторге.

Однако телеведущего это не смутило. У себя на канале он опубликовал пост, снова поддев Екатеринбург. Соловьев сделал репост записи, на которой запечатлены поддерживающие российских военных плакаты, развешанные по Сарову. На них написано "Возвращайтесь скорее! Любим Вас!" и "Сила в правде! Гордимся вами!". 

После скандала на Владимира Соловьева решили подать в суд за разжигание вражды и ненависти, а также оскорбления личности. Однако, полагают адвокаты якобы пострадавшей стороны, исход этого дела предрешен.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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