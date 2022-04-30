Певец не считает нужным что-либо доказывать

Филипп Киркоров в отечественном шоу-бизнесе успел насмотреться всякого – в свои 55 лет (котороые он отмечает 30 апреля) певец понимает, что важно всегда иметь "прививку от лицемерия, зависти и злобы". Однако иногда, кажется, такой вакцины недостаточно. Артист внутри себя резко реагирует на бурные противоречия, с которыми столкнулась эстрада за последние пару месяцев.

Поп-король заявил, что ему не хотелось бы вообще обсуждать раскол в шоу-бизнесе, который произошел после событий на Украине. 55-летний поп-король оказался напротив Андрея Данилко и Светланы Лободы, которые выступают с критикой в адрес коллеги.

Музыкант признался, что его постоянно осуждали за выступления в Кремле. Однако критика от подобных деятелей непонятна. Да и сам Филипп считает для себя центр Москвы лучшей площадкой для выступления.

"У меня отсутствует понимание, зачем вообще нужно вовлекать артистов в политические разборки. Их главная миссия – петь. Песней можно планету перевернуть. И мне не надо общаться ни с кем из коллег, чтобы это кому-то доказывать", – заявил Киркоров.



Певец сообщил, что принципально продолжит выступать в Кремле. Украинским артистам, которые пытаются что-то на это счет сказать, говорить ему в ответ совершенно нечего.