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Известный российский артист, сатирик Геннадий Хазанов рассказал о весьма неловком случае, который произошел со звездным телеведущим программы "Поле чудес" Леонидом Якубовичем. Историей, которая до сих пор бросает в краску, Хазанов решил поделиться в эфире шоу "Я тебя знаю" с Азаматом Мусагалиевым.
Хазанов когда-то проживал в обычной коммуналке. А Якубович частенько его навещал. Геннадий в то время соседствовал с женщиной, которая очень любила готовить. И в один из визитов будущего шоумена та угостила Леонида Аркадьевича своими фирменными котлетами.
И вот пока женщина дошла до комнаты из кухни, Якубович каким-то образом успел съесть всю сковороду. Женщина от такой наглости обалдела и потребовала, чтобы прожорливый гость больше в коммуналке не появлялся.
"У него нет совести, он сожрал все котлеты", – со смехом рассказал Хазанов.
Народный артист России признался, что тогда ему стало невероятно стыдно за друга. А история, однако, правдива, хотя и прошло столько лет. Геннадию Викторовичу до сих пор неловко вспоминать, как близкий человек объел женщину.
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