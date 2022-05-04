Комику до сих пор неловко вспоминать ту историю

Известный российский артист, сатирик Геннадий Хазанов рассказал о весьма неловком случае, который произошел со звездным телеведущим программы "Поле чудес" Леонидом Якубовичем. Историей, которая до сих пор бросает в краску, Хазанов решил поделиться в эфире шоу "Я тебя знаю" с Азаматом Мусагалиевым.

Хазанов когда-то проживал в обычной коммуналке. А Якубович частенько его навещал. Геннадий в то время соседствовал с женщиной, которая очень любила готовить. И в один из визитов будущего шоумена та угостила Леонида Аркадьевича своими фирменными котлетами.

И вот пока женщина дошла до комнаты из кухни, Якубович каким-то образом успел съесть всю сковороду. Женщина от такой наглости обалдела и потребовала, чтобы прожорливый гость больше в коммуналке не появлялся.

"У него нет совести, он сожрал все котлеты", – со смехом рассказал Хазанов.

Народный артист России признался, что тогда ему стало невероятно стыдно за друга. А история, однако, правдива, хотя и прошло столько лет. Геннадию Викторовичу до сих пор неловко вспоминать, как близкий человек объел женщину.