Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Актриса Чулпан Хаматова, эмигрировавшая в Латвию после начала спецоперации на Украине, стала жертвой известных пранкеров Вована и Лексуса. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Они провели с артисткой беседу от имени украинского посла в Литве – тот якобы сделал ей предложение приехать на Украину в разгар военного конфликта.
Пранкеры спросили у нее, могла бы Хаматова полностью разорвать свои отношения с Россией, на что актриса ответила отрицательно. Она отметила, что постоянно звонит друзьям, и к тому же там есть много порядочных людей.
Вован и Лексус поинтересовались, не собирается ли знаменитость в дальнейшем работать на родине – вопрос привел ее в замешательство. Сперва артистка ответила "да", но потом передумала.
Активисты дали прослушать разговор Татьяне Васильевой, поинтересовавшись, что бы она сказала Хаматовой сейчас, если бы встретила лично.
"Ты дура", – заявила актриса.
По мнению звезды, Чулпан своим отъездом попросту бросила умирать подопечных фонда "Подари жизнь", передает РИА ФАН.
О планах Пекина разузнали американские журналисты