Звезда угодила в новый скандал

Актриса Чулпан Хаматова, эмигрировавшая в Латвию после начала спецоперации на Украине, стала жертвой известных пранкеров Вована и Лексуса. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Они провели с артисткой беседу от имени украинского посла в Литве – тот якобы сделал ей предложение приехать на Украину в разгар военного конфликта.

Пранкеры спросили у нее, могла бы Хаматова полностью разорвать свои отношения с Россией, на что актриса ответила отрицательно. Она отметила, что постоянно звонит друзьям, и к тому же там есть много порядочных людей.

Вован и Лексус поинтересовались, не собирается ли знаменитость в дальнейшем работать на родине – вопрос привел ее в замешательство. Сперва артистка ответила "да", но потом передумала.

Активисты дали прослушать разговор Татьяне Васильевой, поинтересовавшись, что бы она сказала Хаматовой сейчас, если бы встретила лично.

"Ты дура", – заявила актриса.

По мнению звезды, Чулпан своим отъездом попросту бросила умирать подопечных фонда "Подари жизнь", передает РИА ФАН.