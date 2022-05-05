Политолог поражен действиями любимца публики

После начала специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса россияне внимательно следят за поведением своих кумиров из сферы шоу-бизнеса. В какой-то момент много вопросов возникло к известному телеведущему Ивану Урганту. Скандалы вокруг этой персоны не утихают. На сей раз решил высказаться известный политолог, востоковед Евгений Сатановский.



Политического эксперта возмутило решение шоумена отчалить в Германию. Уже этим летом Ургант собирается устроить гастроли на территории государства, активно поддерживающего киевский режим и осуществляющего поставки оружия, из которого украинские боевики стреляют по российским военным.

Сатановский отметил, что некоторые российские знаменитости руководствуются исключительно культом золотого тельца. Им абсолютно неважно, кто платит деньги, главное, чтобы суммы были солидными.

"Не про то ли была библейская история насчет 30 сребреников? Иуда, помнится, на ней в историю вошел. Тоже оказался своего рода шоумен", – отметил Евгений Янович.

Сатановский напомнил, что Германия душит Россию санкциями и даже готова разорить собственную экономику, лишь бы посильнее ударить по нашей стране.

"А Ургант будет играть на ее подмостках свое чертово шоу", – поражается "беспринципности" Ивана политолог.

К слову, недавно Ургант резко ответил на критику со стороны режиссера Эдуарда Боякова.