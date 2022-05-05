У Любови Успенской неожиданно нашлась американская пенсия

У Любови Успенской неожиданно нашлась американская пенсия
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оказалось, российскую певицу "спонсируют" США

Знаменитая российская исполнительница Любовь Успенская поразила преданных фанатов неожиданным откровением. Выяснилось, что любимица публики официально получает пособие от Соединенных Штатов Америки. Такая ситуация сложилась из-за того, что артистка долгое время прожила в Америке, где работала и исправно платила налоги.

Любовь Залмановна объяснила, что такие правила действуют для всех людей, занимающихся трудовой деятельностью на территории Америки. Каждый, кто имел бизнес в этой стране и исправно выплачивал налоги, получает от государства пенсионные выплаты.

68-летняя артистка призналась, что в ее случае сумма получилась совсем небольшая. Успенская предпочитает не тратить американские деньги – возможно, они пригодятся в "черный день".

Любовь Залмановна также подчеркнула, что отлично зарабатывает в России и совсем не нуждается в деньгах – любимица публики может позволить себе все, что хочет.

К слову, недавно резко похорошевшая дочь Любови Успенской Татьяна удивила фанатов своим внешним видом.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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