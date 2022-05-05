Оказалось, российскую певицу "спонсируют" США

Знаменитая российская исполнительница Любовь Успенская поразила преданных фанатов неожиданным откровением. Выяснилось, что любимица публики официально получает пособие от Соединенных Штатов Америки. Такая ситуация сложилась из-за того, что артистка долгое время прожила в Америке, где работала и исправно платила налоги.



Любовь Залмановна объяснила, что такие правила действуют для всех людей, занимающихся трудовой деятельностью на территории Америки. Каждый, кто имел бизнес в этой стране и исправно выплачивал налоги, получает от государства пенсионные выплаты.

68-летняя артистка призналась, что в ее случае сумма получилась совсем небольшая. Успенская предпочитает не тратить американские деньги – возможно, они пригодятся в "черный день".

Любовь Залмановна также подчеркнула, что отлично зарабатывает в России и совсем не нуждается в деньгах – любимица публики может позволить себе все, что хочет.

К слову, недавно резко похорошевшая дочь Любови Успенской Татьяна удивила фанатов своим внешним видом.