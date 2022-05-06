"Погладил ей коленки": друг рассказал о начале романа Петросяна с Брухуновой

"Погладил ей коленки": друг рассказал о начале романа Петросяна с Брухуновой
Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Он допустил, что артист может снова стать отцом

Сатирик Георгий Териков, который последние 50 лет близко дружит с Евгением Петросяном, намекнул, как юморист начинал отношения со своей будущей супругой Татьяной Брухуновой. Комментарий он дал "Комсомольской правде".

Писатель отметил, что развод Петросяна со Степаненко – личное дело пары. 

"Влюбился и женился. Имеет право. По этому поводу у меня такая эпиграмма: "Раз под вечер Петросяна посетила Несмеяна. Он погладил ей коленки и ушел от Степаненко", – рассказал друг артиста.

Териков уверен, что юморист готов воспитывать еще одного ребенка от Брухуновой, поскольку "Женя – мужик крепкий". Сын Ваган, по его словам, хороший мальчик и внешне очень похож на артиста.

Сатирик заявил, что Петросян сыграл ключевую роль в профессиональной карьере Степаненко – в противном случае она никогда не стала бы знаменитой артисткой. Репертуар юмористки после развода ему не нравится. Он отметил, что диалоги звезды моментами бывают пошлыми и не смешными. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей