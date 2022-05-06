Он допустил, что артист может снова стать отцом

Сатирик Георгий Териков, который последние 50 лет близко дружит с Евгением Петросяном, намекнул, как юморист начинал отношения со своей будущей супругой Татьяной Брухуновой. Комментарий он дал "Комсомольской правде".

Писатель отметил, что развод Петросяна со Степаненко – личное дело пары.

"Влюбился и женился. Имеет право. По этому поводу у меня такая эпиграмма: "Раз под вечер Петросяна посетила Несмеяна. Он погладил ей коленки и ушел от Степаненко", – рассказал друг артиста.

Териков уверен, что юморист готов воспитывать еще одного ребенка от Брухуновой, поскольку "Женя – мужик крепкий". Сын Ваган, по его словам, хороший мальчик и внешне очень похож на артиста.

Сатирик заявил, что Петросян сыграл ключевую роль в профессиональной карьере Степаненко – в противном случае она никогда не стала бы знаменитой артисткой. Репертуар юмористки после развода ему не нравится. Он отметил, что диалоги звезды моментами бывают пошлыми и не смешными.