Далеко не всем пришлись по вкусу музыкальные таланты знаменитости

Популярная ведущая Екатерина Андреева претендует на то, чтобы еще при жизни стать настоящей легендой телевидения. Звезда ведет новостную программу "Время" на "Первом канале" аж с 1998 года. Однако, как оказалось, превосходные навыки диктора – не единственный талант звезды.



Так, недавно в социальных сетях распространился ролик, на котором Екатерина Андреева исполняет песню. Знаменитая телеведущая, которая многие годы поражает общественность своим цветущим видом, решила спеть на патриотическом концерте. Любимица публики с чувством протянула известные всем строчки знаменитой группы "Любэ".

"Россия, моя Россия! От Волги и до Енисея", – с душой поет 56-летняя знаменитость.

Стоит отметить, что роскошный внешний вид Екатерины Андреевой мало у кого вызывает споры. В свои 56 лет звезда выглядит очень молодо. Однако ее вокальные данные вызвали неоднозначную реакцию в интернет-пространстве. Люди решили выразить свое отношение с помощью смайликов. К сожалению, большинство поставили весьма недовольную мордочку, которая намекает на несварение желудка, вызванное песнопениями Андреевой.

Впрочем, сколько людей, столько и мнений. В любом случае, вечная молодость Екатерины вызывает восхищение. К слову, недавно она раскрыла секрет своего цветущего вида.