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Популярная ведущая Екатерина Андреева претендует на то, чтобы еще при жизни стать настоящей легендой телевидения. Звезда ведет новостную программу "Время" на "Первом канале" аж с 1998 года. Однако, как оказалось, превосходные навыки диктора – не единственный талант звезды.
Так, недавно в социальных сетях распространился ролик, на котором Екатерина Андреева исполняет песню. Знаменитая телеведущая, которая многие годы поражает общественность своим цветущим видом, решила спеть на патриотическом концерте. Любимица публики с чувством протянула известные всем строчки знаменитой группы "Любэ".
"Россия, моя Россия! От Волги и до Енисея", – с душой поет 56-летняя знаменитость.
Стоит отметить, что роскошный внешний вид Екатерины Андреевой мало у кого вызывает споры. В свои 56 лет звезда выглядит очень молодо. Однако ее вокальные данные вызвали неоднозначную реакцию в интернет-пространстве. Люди решили выразить свое отношение с помощью смайликов. К сожалению, большинство поставили весьма недовольную мордочку, которая намекает на несварение желудка, вызванное песнопениями Андреевой.
Впрочем, сколько людей, столько и мнений. В любом случае, вечная молодость Екатерины вызывает восхищение. К слову, недавно она раскрыла секрет своего цветущего вида.
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