Пугающие проколы лица: раскрыт секрет молодости Екатерины Андреевой – видео

Пугающие проколы лица: раскрыт секрет молодости Екатерины Андреевой – видео
Екатерина Андреева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая поделилась кадрами с очередной бьюти-процедуры

60-летняя телеведущая "Первого канала" Екатерина Андреева не перестает удивлять публику своим молодым и свежим видом. 

Кажется, знаменитость владеет особым секретом, позволяющим ей выглядеть вдвое моложе своего настоящего возраста. Иногда Андреева рассказывает фолловерам, что позволяет ей сохранять форму. 

Многие уверены, что дело в генетике и ведущей программы "Время" легко дается поддержание молодости. Однако королева телеэфира прикладывает для этого большие усилия.

Не так давно она совершила заплыв в экстремальных условиях Антарктики. Знаменитость не боится холода, и купание рядом с пингвинами и касатками не было для нее чем-то непосильным. 

На днях Екатерина показала подписчикам очередную бьюти-процедуру. На своей странице в Instagram она опубликовала ролик, в котором демонстрирует множество игл, введенных в кожу ее лица. Телеведущая сохраняет абсолютное спокойствие и утверждает, что в таким виде могла бы исполнить роль человека-дикобраза в фантастической картине "Люди X". 

Предвосхищая вопросы подписчиков, Андреева сообщила, что процедура безболезненна и даже приятна. 

"Красота – страшная сила!", "Какой симпатичный дикобраз!", "Очень интересная процедура!", "Вот в чем ее секрет. Побежал на иглы", – поделились эмоциями подписчики звезды. 

Некоторые пользователи удивились тому, с каким невозмутимым лицом Андреева вещает о процедуре и предположили, что на самом деле это очень больно. 

На днях Андреева порадовала поклонников снимком, демонстрирующим ее идеальную фигуру. Она сфотографировалась в кроп-топе и коротких шортах на фоне океана и айсбергов, показав пресс и стройные ноги. 

Ведущая новостей уже давно придерживается здорового образа жизни, ежедневно занимается йогой, следит за питанием и любит спа-процедуры.  

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей