Телеведущая поделилась кадрами с очередной бьюти-процедуры

60-летняя телеведущая "Первого канала" Екатерина Андреева не перестает удивлять публику своим молодым и свежим видом.



Кажется, знаменитость владеет особым секретом, позволяющим ей выглядеть вдвое моложе своего настоящего возраста. Иногда Андреева рассказывает фолловерам, что позволяет ей сохранять форму.

Многие уверены, что дело в генетике и ведущей программы "Время" легко дается поддержание молодости. Однако королева телеэфира прикладывает для этого большие усилия.

Не так давно она совершила заплыв в экстремальных условиях Антарктики. Знаменитость не боится холода, и купание рядом с пингвинами и касатками не было для нее чем-то непосильным.

На днях Екатерина показала подписчикам очередную бьюти-процедуру. На своей странице в Instagram она опубликовала ролик, в котором демонстрирует множество игл, введенных в кожу ее лица. Телеведущая сохраняет абсолютное спокойствие и утверждает, что в таким виде могла бы исполнить роль человека-дикобраза в фантастической картине "Люди X".

Предвосхищая вопросы подписчиков, Андреева сообщила, что процедура безболезненна и даже приятна.

"Красота – страшная сила!", "Какой симпатичный дикобраз!", "Очень интересная процедура!", "Вот в чем ее секрет. Побежал на иглы", – поделились эмоциями подписчики звезды.

Некоторые пользователи удивились тому, с каким невозмутимым лицом Андреева вещает о процедуре и предположили, что на самом деле это очень больно.

На днях Андреева порадовала поклонников снимком, демонстрирующим ее идеальную фигуру. Она сфотографировалась в кроп-топе и коротких шортах на фоне океана и айсбергов, показав пресс и стройные ноги.

Ведущая новостей уже давно придерживается здорового образа жизни, ежедневно занимается йогой, следит за питанием и любит спа-процедуры.