Доктор отметила, что в другой стране к русским относятся хорошо

Телеведущая Елена Малышева в своем Telegram-канале сообщила, что отправилась на праздник вместе с мужем в Узбекистан. От отдыха в азиатской стране она осталась в восторге.

Малышева рассказала, что в Ташкенте 9 Мая – официальный праздник. Его называют Днем Памяти и Почестей.

"Ташкент нас окутал гостеприимством и любовью людей, открытостью сердец и прекрасным отношением к России и русским", – написала теледоктор.

По ее словам, в Узбекистане на русском разговаривают практически все. Ей очень понравилась местная кухня – блюда лучше всего пробовать на рынках, поскольку там "вкуснее, чем в 5-звездочном отеле или ресторане". Большее впечатление на нее произвели плов и самса, местный лук, который не оставляет запаха, а также помидоры.

Знаменитость отметила, что была в Ташкенте всего один день, но с удовольствием вернулась бы еще один раз. Она отметила, что в стране во всем чувствовалась атмосфера дружелюбия и любви людей друг к другу.

В начале апреля появились слухи, что Елена Малышева уехала из России в США на постоянное место жительства, однако они не подтвердились.

Ранее стало известно, что покинуть Россию навсегда решил певец Максим Леонидов.