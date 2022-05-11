Расставаться с прежним комфортом никто не желает

Советская и российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих попыталась объяснить массовое бегство звезд из России. Артистка сравнила ситуацию с ремонтом в квартире, когда жители все время сталкиваются с дискомфортом и неудобством. А трудиться, считает прославленная актриса, никто не желает.

Мир, рассудила Фрейндлих, можно сравнить с постоянным "энергообменом добра и зла". И сегодня в нем больше хорошего, чем плохого – у наслеения нет уверенности в завтрашнем дне. И основной части народа нет дела до хамона и пармезана. Страшится мир, прежде всего, конфликтов, передает РИА ФАН.

Актриса также коснулась воссоединения Крыма с Россией, заявив, что основная причина устраиваемых в отношении Москвы провокаций – недовольство ее растущим влиянием и силой на политической арене.

"Главное – что Россией недовольны. Почему именно — дело второе. Крым — не причина, а только повод проявить это недовольство. Мы дали повод. Но мы поступили правильно: я считаю, что Крым испокон веку был наш", – высказалась звезда.

Фрейндлих добавила, что и советское руководство, может быть, не стало бы отдавать Крым Украине, если бы знало о распаде страны.