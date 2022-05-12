Певец резко высказался о ситуации, в которой оказалась Россия

Сегодня русский мир испытывает беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада. Дошло до того, что особо яростные русофобы требуют полностью запретить даже культурное наследие нашей страны. Удивительно, но известный музыкант Сергей Шнуров поддержал данную инициативу.



Дело в том, что фронтмен легендарной группы "Ленинград" нашел плюсы в подобном подходе к нашей стране и классическим деятелям культуры. Шнуров считает, что яростное отрицание русского мира в итоге приведет к тому, что все международное сообщество еще больше будет заинтересовано в познании нашего культурного наследия.

Мол, табу на все русское вызовет небывалое любопытство и только поднимет популярность наших произведений – запретное всегда кажется особенно привлекательным. Таким образом Шнуров прямо выступил за запрет нашей культуры:

"Я считаю, что русскую культуру нужно запрещать (…) Запретить им Чехова. Достоевский и Бродский будут хорошим ударом, да и Толстой", – отмечает певец.

Сергей уверен, что ограничения на выдающихся русских деятелей подстегнут к ним интерес.

К слову, недавно бывшая участница музыкальной группы Ленинград обвинила Шнурова в трусости.