"Слабые отпадут": почему российский шоу-бизнес ждет "перезагрузка"

"Слабые отпадут": почему российский шоу-бизнес ждет "перезагрузка"
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Кому-то придется устраиваться на биржу труда

Отечественный шоу-бизнес переживает не самые лучшие времена. И далеко не каждому артисту суждено остаться на плаву или найти себе место в новом мире – кому-то даже придется устраиваться на биржу труда, считает светский обозреватель Леван Тодуа.

Эксперт уверен, что теперь далеко не каждый будет собирать залы. Хотя Филипп Киркоров – пример устойчивости и умения оставаться на высоте даже в самые сложные времена. За три последних концерта артист добился аншлага.

Звезды такого уровня, считает Леван, всегда будут для зрителя популярны. А вот "сбитые летчики" – совершенно другой разговор. Скорее всего, на второй планы отойдут те, кто блистал в 1990-е годы, а также часть звезд, которые дают знать о себе раз в год.

"Сбитые летчики, конечно, и клуба не соберут. Для меня это певицы и артисты из 90-х. Те, кто раз в год песни выпускает. Слабые сами отпадут, а украинские артисты уже выпали за обоймы. Будет перезагрузка, и останутся самые сильные и стойкие", – уверен Леван.

Ранее мы рассказывали о российских звездах, отправившихся в Донбасс.

Источник: Day.ru ✓ Надежный источник
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