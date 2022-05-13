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В культурной сфере произошла очередная трагедия. Оборвался жизненный путь знаменитого артиста и режиссера Валерия Гришко. Любимца публики не стало на 71-м году жизни.
Вся судьба выдающегося деятеля была связана с творчеством. Помимо съемок в кинопроектах, Гришко являлся художественным руководителем Самарского академического театра, сообщает интернет-издание "МИР24".
О печальном событии сообщил парламентарий Александр Хинштейн. Он рассказал, что причиной смерти знаменитости стала затяжная болезнь. Случилось так, что недуг победил знаменитого артиста и прекратил его земное существование.
Как отмечает издание РИА ФАН, широкому зрителю покойный артист больше всего запомнился блистательными ролями в телесериалах "Убойная сила", "Морские дьяволы", "Улицы разбитых фонарей" и других.
Пока информации о месте прощания с любимцем публики нет. Когда и где пройдет похоронная церемония, сообщат позже.
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