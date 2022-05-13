Жизнь звезды унес тяжелый недуг

В культурной сфере произошла очередная трагедия. Оборвался жизненный путь знаменитого артиста и режиссера Валерия Гришко. Любимца публики не стало на 71-м году жизни.



Вся судьба выдающегося деятеля была связана с творчеством. Помимо съемок в кинопроектах, Гришко являлся художественным руководителем Самарского академического театра, сообщает интернет-издание "МИР24".

О печальном событии сообщил парламентарий Александр Хинштейн. Он рассказал, что причиной смерти знаменитости стала затяжная болезнь. Случилось так, что недуг победил знаменитого артиста и прекратил его земное существование.

Как отмечает издание РИА ФАН, широкому зрителю покойный артист больше всего запомнился блистательными ролями в телесериалах "Убойная сила", "Морские дьяволы", "Улицы разбитых фонарей" и других.

Пока информации о месте прощания с любимцем публики нет. Когда и где пройдет похоронная церемония, сообщат позже.