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11 мая известный музыкальный продюсер Константин Меладзе отметил свое 59-летие. Сегодня песенник проживает в Италии. Однако обошелся он без пышного торжества – просто провел день с супругой.
О том, как прошел день, рассказала сама жена именниника Вера Брежнева – солистка поведала, что с мужем просто провела хороший день, который выдался теплым. Без торта, конечно же, не обошлось.
В Италии звездная пара живет уже несколько месяцев. Ходят слухи, что у Веры с Константином здесь имеется роскошная вилла. Хотя сама Брежнева как-то недавно заявляла подписчикам, что на месте старается не сидеть – помогает беженцам и работает волонтером. А заодно призывала подписчиков уехать в Польшу и заняться тем же.
Пока что непонятно, когда будет возобновлена профессиональная карьера Веры. Большую часть времени она работала в России, где у нее были вечные съемки, гастроли и клипы.
Известно, что дочка Константина Лия также покинула Украину еще в марте – улетела из Киева 3 числа. Писала, что скучает по дому, но вернуться, увы, не может.
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