Во внезапной смерти близкого друга Пугачевой нашли странности

Во внезапной смерти близкого друга Пугачевой нашли странности
Ренат Ибрагимов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любимец публики выглядел абсолютно здоровым

Известия о смерти знаменитого российского артиста Рената Ибрагимова прозвучали как гром среди ясного неба. Близкий друг Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой скончался на 75-м году жизни в Москве. По мнению известной певицы Натальи Штурм, внезапная смерть народного артиста вызывает много вопросов.

О большой трагедии в культурной сфере стало известно накануне, 14 мая. По имеющимся данным, у артиста прихватило сердце, когда он находился дома. К сожалению, подоспевшие на место печального инцидента медики констатировали смерть звезды.

Неожиданная кончина любимца публики сильно удивила Наталью Штурм. Певица напомнила, что несмотря на преклонные годы, Ренат Ибрагимов жил полноценной жизнью, выглядел здоровым и пышущем энергией мужчиной. Кроме того, в весьма почтенном возрасте он умудрился заводить новых детей. Штурм напомнила, что младшему наследнику Ибрагимова всего четыре годика.

Также Наталья отметила, что знаменитый музыкант не пил и вел здоровый образ жизни. Внезапная смерть в 74 года кажется певице подозрительной.

"У него семь детей. Как все странно", – написала знаменитость в своем приватном телеграм-канале.

Напомним, широкому слушателю покойный Ибрагимов запомнился по песням "Старый клен", "Дарите женщинам цветы" и другим.

Прощание с артистом состоялось сегодня, 15 мая, на территории Московской Соборной мечети.

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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