Безруков поблагодарил Запад за запрет русского мира

Безруков поблагодарил Запад за запрет русского мира
Сергей Безруков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист выступил с важным заявлением

Уже ни для кого не секрет, что многие западные страны захлестнула отчаянная русофобия. Некоторые особо яростные ненавистники всего русского дошли до того, что отменяют наших писателей и композиторов. По поводу сложившейся в мире ситуации высказался знаменитый российский артист Сергей Безруков.

Любимец публики уверен, что нашей стране не о чем переживать. По мнению звезды, подобного рода жесткий прессинг пойдет только на пользу русской культуре. Безруков даже поблагодарил западных ненавистников за борьбу с нашим культурным наследием.

"Спасибо попыткам запретить русскую культуру", – написал в своем телеграм-канале выдающийся актер.

Безруков подчеркнул, что наши писатели и композиторы никогда не нуждались в рекламе, а сейчас, когда их всеми силами пытаются запретить, иностранные граждане только больше интересуются произведениями легендарных культурных деятелей. Как отметил Безруков, за последнее время в французских магазинах раскупили практически все книги Достоевского, Толстого, Гоголя и Пушкина.

К слову, недавно Сергей Шнуров поддержал запрет русской культуры.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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