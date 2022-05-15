Артист выступил с важным заявлением

Уже ни для кого не секрет, что многие западные страны захлестнула отчаянная русофобия. Некоторые особо яростные ненавистники всего русского дошли до того, что отменяют наших писателей и композиторов. По поводу сложившейся в мире ситуации высказался знаменитый российский артист Сергей Безруков.



Любимец публики уверен, что нашей стране не о чем переживать. По мнению звезды, подобного рода жесткий прессинг пойдет только на пользу русской культуре. Безруков даже поблагодарил западных ненавистников за борьбу с нашим культурным наследием.

"Спасибо попыткам запретить русскую культуру", – написал в своем телеграм-канале выдающийся актер.

Безруков подчеркнул, что наши писатели и композиторы никогда не нуждались в рекламе, а сейчас, когда их всеми силами пытаются запретить, иностранные граждане только больше интересуются произведениями легендарных культурных деятелей. Как отметил Безруков, за последнее время в французских магазинах раскупили практически все книги Достоевского, Толстого, Гоголя и Пушкина.

К слову, недавно Сергей Шнуров поддержал запрет русской культуры.