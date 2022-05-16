Родительница "гения высоких технологий" оказалась смелой женщиной

Западная пресса активно создает вокруг известного американского миллиардера Илона Маска образ гениального инженера. Как оказалось, возрастная мама генерального директора компании SpaceX тоже умеет шокировать общественность. 74-летняя модель Мэй Маск не постеснялась предстать перед широкой публикой в бикини.



Дама решилась на весьма откровенную съемку в купальном костюме. Американская пенсионерка с радостью светит оголенными бедрами и другими частями тела. На одном из снимков мать знаменитого американского инженера позирует на фоне бурной растительности.

На другом кадре пожилая дива прислонилась к пальме и кокетливо согнула ногу в колене. Третий кадр демонстрирует прелести Мэй Маск, расположившейся на пляже. Модель-пенсионерка облачилась в откровенный синий купальник и радостно улыбается в объектив фотографа.

К слову, недавно имя сына смелой пожилой американки всплыло на фоне ситуации на мариупольском заводе "Азовсталь". Обезумевшие боевики призвали Илона Маска прийти к ним на помощь.