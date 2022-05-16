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Западная пресса активно создает вокруг известного американского миллиардера Илона Маска образ гениального инженера. Как оказалось, возрастная мама генерального директора компании SpaceX тоже умеет шокировать общественность. 74-летняя модель Мэй Маск не постеснялась предстать перед широкой публикой в бикини.
Дама решилась на весьма откровенную съемку в купальном костюме. Американская пенсионерка с радостью светит оголенными бедрами и другими частями тела. На одном из снимков мать знаменитого американского инженера позирует на фоне бурной растительности.
На другом кадре пожилая дива прислонилась к пальме и кокетливо согнула ногу в колене. Третий кадр демонстрирует прелести Мэй Маск, расположившейся на пляже. Модель-пенсионерка облачилась в откровенный синий купальник и радостно улыбается в объектив фотографа.
К слову, недавно имя сына смелой пожилой американки всплыло на фоне ситуации на мариупольском заводе "Азовсталь". Обезумевшие боевики призвали Илона Маска прийти к ним на помощь.
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