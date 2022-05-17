Стала известна главная цель визита певца

Российский народный артистЛев Лещенко временно уехал из России. Певца заметили в одном из Центров обслуживания населения в Алма-Ате. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

Во время визита он сфотографировался с посетителями и сотрудниками отделения. По данным журналистов, главной целью визита знаменитости в Казахстан стало оформление собственного ИИН в стране. Это необходимо всем иностранным гражданам, которые хотят открыть банковский счет в любом местном банке, собираются получать в стране доход, приобрести имущество и при назначении на должность руководителя, передает РБК.

Сообщается, что Лещенко открывал в Казахстане банковский счет, а после завершения процедуры сразу улетел обратно в Россию.

Ранее Латвия ввела санкции против друга артиста Владимира Винокура. Певец после известий отказывался верить, что прибалтийская страна могла пойти на такой шаг.