Бузову застукали за жаркими ласками с известной телеведущей – видео

Бузову застукали за жаркими ласками с известной телеведущей – видео
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Звезды начали целоваться прямо в губы

Знаменитая поющая телеведущая Ольга Бузова славится своим умением шокировать общественность. Многие скептически оценивают музыкальные таланты артистки, однако ее навыки привлекать к себе внимание вызывают уважение даже у недоброжелателей. Так, очередной фурор в сфере шоу-бизнеса произвел жаркий поцелуй Бузовой с ее коллегой по звездному цеху, телеведущей Аленой Водонаевой.

Известно, что две теледивы являются выпускницами скандального проекта "Дом – 2". Бузова решила пригласить заклятую подружку, с которой немало конфликтовала во время телепроекта, на вечеринку, посвященную 18-й годовщине нахождения Бузовой на телевидении.

Светское мероприятие посетили и другие знаменитости, например, певец Анатолий Цой и известный комедиант Олег Верещагин. Гвоздем программы стали жаркие ласки Бузовой и Водонаевой. В какой-то момент женщины решили слиться в страстном поцелуе. Ольга и Алена поцеловались прямо в губы, чем вызвали бурную реакцию среди окружающих.

К слову, недавно бывший супруг Бузовой ответил на ее обвинения в пьяных дебошах.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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