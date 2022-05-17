"Должен жить со мной": Аршавин объявил войну многодетной Барановской

"Должен жить со мной": Аршавин объявил войну многодетной Барановской
Андрей Аршавин. Фото:Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Футболист хочет лишить бывшую возлюбленную самого дорогого

Достижения знаменитого спортсмена Андрея Аршавина на футбольном поле давно померкли на фоне череды скандалов, которые сопровождают его личную жизнь. Футболист дважды уходил из семей, где оставались его родные дети. Такое поведение заставило злые языки судачить о синдроме кукушки – многие отмечают, что 40-летний спортсмен так и не обзавелся отцовским инстинктом. Однако внезапно выяснилось, что дела обстоят не совсем так.

Оказалось, что Андрей проявляет большой интерес к жизни старшего сына и хочет забрать его у бывшей гражданской жены Юлии Барановской. Известно, что популярная телеведущая души не чает в своих отпрысках и вряд ли без боя отдаст любимое чадо.

Отношения Аршавина с Барановской, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Теперь, после заявления футболиста о том, что он хочет забрать себе старшего сына Арсения, ситуация может стать еще хуже. Юлия не раз заявляла, что дети – самое дорогое в ее жизни, поэтому она явно не горит желанием отдавать наследников бывшему возлюбленному. Но, судя по всему, Аршавин настроен решительно.

"Я должен перевезти его к себе, и он должен жить со мной. Я готов, пожалуйста, но на это не пойдет другая сторона", – рассказал о своих планах в отношении Арсения его звездный отец.

К слову, другая бывшая супруга Аршавина, Алиса недавно обвинила собственную мать в наркомании.

Источник: Матч ТВ ✓ Надежный источник
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