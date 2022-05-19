Звезда теперь занимается благотворительностью

Вера Брежнева – одна из украинских звезд, попавших в немилость у российского слушателя. Хотя сама исполнительница, кажется, теперь занята не столько музыкой, сколько личной жизнью – и даже благотворительностью.

После заявлений о специальной операции Веру уже не многие готовы считать желанным гостем в России. Рекламодатели отказываются от сотрудничества, а концерты у популярной исполнительницы накрываются медным тазом.

И вот Брежнева решила на какое-то время пожить в Европе. Сейчас она находится в Польше, где оказывает помощь беженцам из Украины. Звезда переоделась в рабочую форму, забыла о макияже и принялась оказывать соотечественникам поддержку.

Бывшая солистка "ВИА Гры" теперь разгружает в Польше фуры с товарами – в социальных сетях написала даже, что утро началось с роклы (гидравлическая тележка, на которой перевозят поддоны – прим. ред.).

Хотя несколько дней назад Брежнева отпраздновала в Италии день рождения супруга Константина Меладзе. Обошлось без пышного торжества.

