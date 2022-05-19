Умер легендарный Ален Делон – соцсети

Умер легендарный Ален Делон – соцсети
Ален Делон. Фото: L.Urman/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
По некоторым данным, любимец публики воспользовался эвтаназией

Сегодня, 19 мая, информационное пространство взорвала новость о смерти культового французского актера Алена Делона. В социальных сетях со ссылкой на родственников звезды распространились сведения о том, что жизненный путь артиста оборвался по его собственному желанию.

Если приведенная информация является правдой, звезда легендарных кинолент "Зорро", "На ярком солнце", "Один шанс на двоих", "Неукротимый", "Возвращение Казановы" и других покинул этот мир в возрасте 86 лет. Отмечается, что Ален Делон расстался с земной жизнью в Швейцарии с помощью эвтаназии. Также сообщается, что любимец публики завещал похоронить себя рядом с дорогими сердцу псами, которых у него за жизнь было больше 35.

Французские СМИ распространяют данную информацию, ссылаясь на его родственников. Как известно, еще в марте этого года артист объявил, что вскоре собирается сделать эвтаназию в Швейцарии. Такое решение продиктовано нежеланием Алена Делона чувствовать себя никчемным стариком и быть обузой для других.

Впрочем, позже пресс-секретарь французского артиста опроверг информацию о его смерти. Жив ли кумир миллионов или уже отправился на тот свет, остается загадкой.

Источник: ТВ "Центр" • Требует проверки
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей