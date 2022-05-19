По некоторым данным, любимец публики воспользовался эвтаназией

Сегодня, 19 мая, информационное пространство взорвала новость о смерти культового французского актера Алена Делона. В социальных сетях со ссылкой на родственников звезды распространились сведения о том, что жизненный путь артиста оборвался по его собственному желанию.



Если приведенная информация является правдой, звезда легендарных кинолент "Зорро", "На ярком солнце", "Один шанс на двоих", "Неукротимый", "Возвращение Казановы" и других покинул этот мир в возрасте 86 лет. Отмечается, что Ален Делон расстался с земной жизнью в Швейцарии с помощью эвтаназии. Также сообщается, что любимец публики завещал похоронить себя рядом с дорогими сердцу псами, которых у него за жизнь было больше 35.

Французские СМИ распространяют данную информацию, ссылаясь на его родственников. Как известно, еще в марте этого года артист объявил, что вскоре собирается сделать эвтаназию в Швейцарии. Такое решение продиктовано нежеланием Алена Делона чувствовать себя никчемным стариком и быть обузой для других.

Впрочем, позже пресс-секретарь французского артиста опроверг информацию о его смерти. Жив ли кумир миллионов или уже отправился на тот свет, остается загадкой.