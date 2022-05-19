Артистка продолжает эпатировать публику

Знаменитая поющая телеведущая Ольга Бузова постоянно находится в центре внимания. Артистка использует все способы для того, чтобы ее обсуждали. Помимо ярких шоу и бесконечной череды скандалов, Ольга частенько прибегает к проверенному методу – оголяется на публике, чем дает повод для бесконечных обсуждений ее фигуры.



Стоит отметить, что знаменитости есть, чем похвастаться. В последнее время Бузова уделяет большое внимание спорту. Девушка старается поддерживать хорошую форму, поэтому много времени проводит в спортивном зале, а также занимается танцами.

Артистка решила показать, каких успехов ей удалось добиться. Для демонстрации своих прелестей любимица публики напялила максимально откровенный костюм.

Экстравагантный наряд знаменитости состоит из полностью прозрачных шортов и облегающего топа. Ярко-синий оттенок костюма привлекает к звезде внимание публики.

Для того чтобы не выставлять на всеобщее обозрение все свои прелести, Ольга надела подобие юбки, которая спереди прикрывает ее тело. А вот филейная часть осталась без прикрытия. Поэтому каждый желающий может полюбоваться подтянутыми звездными ягодицами. В таком откровенном наряде Бузова смело промаршировала и с радостью позировала на камеру.

К слову, недавно Бузову застукали за жаркими ласками с известной телеведущей.