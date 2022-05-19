Бузова засветила ягодицы в экстремально откровенном костюме - видео

Бузова засветила ягодицы в экстремально откровенном костюме - видео
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Артистка продолжает эпатировать публику

Знаменитая поющая телеведущая Ольга Бузова постоянно находится в центре внимания. Артистка использует все способы для того, чтобы ее обсуждали. Помимо ярких шоу и бесконечной череды скандалов, Ольга частенько прибегает к проверенному методу – оголяется на публике, чем дает повод для бесконечных обсуждений ее фигуры.

Стоит отметить, что знаменитости есть, чем похвастаться. В последнее время Бузова уделяет большое внимание спорту. Девушка старается поддерживать хорошую форму, поэтому много времени проводит в спортивном зале, а также занимается танцами.

Артистка решила показать, каких успехов ей удалось добиться. Для демонстрации своих прелестей любимица публики напялила максимально откровенный костюм.

Экстравагантный наряд знаменитости состоит из полностью прозрачных шортов и облегающего топа. Ярко-синий оттенок костюма привлекает к звезде внимание публики.

Для того чтобы не выставлять на всеобщее обозрение все свои прелести, Ольга надела подобие юбки, которая спереди прикрывает ее тело. А вот филейная часть осталась без прикрытия. Поэтому каждый желающий может полюбоваться подтянутыми звездными ягодицами. В таком откровенном наряде Бузова смело промаршировала и с радостью позировала на камеру.

К слову, недавно Бузову застукали за жаркими ласками с известной телеведущей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей