Михалков вспомнил пророческие слова Достоевского об Украине

Михалков вспомнил пророческие слова Достоевского об Украине
Никита Михалков. Фото: Ministry of Culture Russia/www.globallookpress.com
Классик писал о том, что предстоит пережить стране, еще 140 лет назад

Известный российский режиссер Никита Михалков в эфире очередного выпуска своего "Бесогона" коснулся современного конфликта, заявив, что это событие предсказывал и осмыслял еще сам Федор Михайлович Достоевский.

Русский классик писал еще 140 лет назад, что не будет у страны "таких ненавистников и клеветников, как все эти славянские племена". И не смогут они простить России свое освобождение – сразу же начнут новую жизнь с просьбой у передовых стран Европы покровительства в защите от освободившей их страны.

Режиссер вспомнил мысли мыслителя, которые, по убеждению Михалкова, в точности описывают текущую ситуацию. К этой цитате Достоевского кинодеятель обращался уже восемь лет назад – когда утверждал, что славяне, которых освобождали "то от турок, то от немцев, то от шведов", постоянно платили России неблагодарностью.

"И обратите внимание – немалое количество "братьев", так сказать, выступали за гитлеровский рейх, от которого мы их и освобождали. Вспомните, как их в этих странах встречали", – заявил режиссер.

Ранее Михалков назвал козни Запада против России "разложением мира".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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