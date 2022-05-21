"Потерял интерес": Меладзе готов покончить с музыкой

"Потерял интерес": Меладзе готов покончить с музыкой
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артисту уже приелись съемки и клипы

Певец Валерий Меладзе до того, как покорить сердца миллионов, занимался глубокой очисткой воды. А недавно оказалось, что музыкант хочет вернуться к старому делу – готов даже прекратить профессиональную карьеру.

Исполнитель сообщил, что однажды даже защитил кандидатскую диссертацию по глубокой очистке воды – и в этом же направлении собирается дальше развиваться. Валерий разработал некую установку, которая позволяет извлекать многие элементы из таблицы Менделеева – из морской воды. Новая цель певца невероятно вдохновляет.

Хотя музыка до сих пор остается для Меладзе любимым делом. Однако коммерческий успех и шоу-бизнес теперь мужчину никак не трогают. Форматы песен и ротации на радио, съемки на телевидении его более не заботят.

"Я потерял всяческий интерес. Знаю точно, что песни мои давно живут и будут еще долго жить благодаря слушателям", – подытожил музыкальный исполнитель.

Хотя совершенно недавно, ходят слухи, Меладзе появился на одной из частных вечеринок в Санкт-Петербурге у одного из знакомых, где жал жару своими песнями.

Источник: Teleprogramma ✓ Надежный источник
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