Однако пути обратно для себя она не видит

Актриса Чулпан Хаматова пожаловалась бывшим коллегам из "Театра наций" на жизнь в Прибалтике. Об этом сообщает "Царьград" со ссылкой на собственные источники в учреждении.

По их словам, артистка испытывает трудности в экономической и профессиональной сфере. В Латвии она невостребованный артист, и достаточной суммы на комфортное проживание за рубежом получить не удается. Отдельный аспект – организаторы антироссийских акций и митингов, которые постоянно требуют от Чулпан участия и, по заверениям источника, ее уже "замучали".

Знакомые Хаматовой заявили, что якобы актриса хочет вернуться в Россию, но как сделать это не знает – после эммиграции и нескольких интервью зарубежным журналистам она столкнулась с резкой критикой российской общественности.

Насколько в действительности артистка сталкивается с невостребованностью – понять сложно. В Риге она участвует сразу в нескольких постановках, одна из которых – моноспектакль. Также собирается выступить перед русскоязычными зрителями на Кипре. В конце марта она вышла на сцену в Берлине, приняв участие в спектакле Кирилла Серебренникова.

При этом продавать свое жилье в Москве она не спешит. Вместо этого знаменитость планирует сдавать квартиру в центре столицы за огромную сумму.