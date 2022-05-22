Хочет вернуться в Россию: Хаматова жалуется на ужасную жизнь в Латвии - СМИ

Хочет вернуться в Россию: Хаматова жалуется на ужасную жизнь в Латвии - СМИ
Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Однако пути обратно для себя она не видит

Актриса Чулпан Хаматова пожаловалась бывшим коллегам из "Театра наций" на жизнь в Прибалтике. Об этом сообщает "Царьград" со ссылкой на собственные источники в учреждении. 

По их словам, артистка испытывает трудности в экономической и профессиональной сфере. В Латвии она невостребованный артист, и достаточной суммы на комфортное проживание за рубежом получить не удается. Отдельный аспект – организаторы антироссийских акций и митингов, которые постоянно требуют от Чулпан участия и, по заверениям источника, ее уже "замучали". 

Знакомые Хаматовой заявили, что якобы актриса хочет вернуться в Россию, но как сделать это не знает – после эммиграции и нескольких интервью зарубежным журналистам она столкнулась с резкой критикой российской общественности.

Насколько в действительности артистка сталкивается с невостребованностью – понять сложно. В Риге она участвует сразу в нескольких постановках, одна из которых – моноспектакль. Также собирается выступить перед русскоязычными зрителями на Кипре. В конце марта она вышла на сцену в Берлине, приняв участие в спектакле Кирилла Серебренникова.

При этом продавать свое жилье в Москве она не спешит. Вместо этого знаменитость планирует сдавать квартиру в центре столицы за огромную сумму. 

Источник: Царьград
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей