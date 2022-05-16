Ежемесячный приток денег может составлять около 300 тысяч рублей

Актриса Чулпан Хаматова, которая эмигрировала в Латвию и признавалась, что осталась практически без накоплений, нашла способ заработать денег в России. Как сообщает "Комсомольская правда", она решила не продавать свое жилье в Москве, а сделать из него источник доходов.

В районе Патриарших прудов у звезды есть квартира площадью 158 квадратов. Она приобрела ее 10 лет назад и является единственным собственником. Вопрос ее продажи она даже не обсуждала. Бывшие коллеги Хаматовой рассказали, что пока она планирует сдавать ее в аренду, решая все вопросы в удаленном формате.

По словам экспертов, ежемесячная стоимость апартаментов в ее доме начинается от 300 тысяч рублей – такая сумма позволит артистке нормально жить в европейской стране. От продажи жилья актриса могла бы выручить около 120 миллионов рублей.

Сейчас Хаматова проживает в поселке Аматциемс, расположенном в 80 км от Риги. Однако работа и школа детей находятся в латвийской столице. Журналисты не исключают, что скоро звезда может переехать в Ригу.