Хаматова нашла заработок в России

Хаматова нашла заработок в России
Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ежемесячный приток денег может составлять около 300 тысяч рублей

Актриса Чулпан Хаматова, которая эмигрировала в Латвию и признавалась, что осталась практически без накоплений, нашла способ заработать денег в России. Как сообщает "Комсомольская правда", она решила не продавать свое жилье в Москве, а сделать из него источник доходов. 

В районе Патриарших прудов у звезды есть квартира площадью 158 квадратов. Она приобрела ее 10 лет назад и является единственным собственником. Вопрос ее продажи она даже не обсуждала. Бывшие коллеги Хаматовой рассказали, что пока она планирует сдавать ее в аренду, решая все вопросы в удаленном формате.

По словам экспертов, ежемесячная стоимость апартаментов в ее доме начинается от 300 тысяч рублей – такая сумма позволит артистке нормально жить в европейской стране. От продажи жилья актриса могла бы выручить около 120 миллионов рублей. 

Сейчас Хаматова проживает в поселке Аматциемс, расположенном в 80 км от Риги. Однако работа и школа детей находятся в латвийской столице. Журналисты не исключают, что скоро звезда может переехать в Ригу.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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