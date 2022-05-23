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Российская и литовская актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте заявила, что в РФ, где она прожила десятки лет, никогда не чувствовала себя как дома, а потому считает себя гостьей в стране, которую не так давно покинула.
Именно по этой причине, уточнила она, не удавалось выражать ту или иную политическую позицию по поводу происходящего. Теперь же, считает Ингеборга, можно открыто говорить о своих взглядах.
Звезда указала, что зарабатывает на жизнь своей профессией, которая призвана развлекать людей. Однако зритель должен понимать, что думает актриса или актер на экране.
"Я в России всегда чувствовала себя гостем. Многие заявляют, что у артиста нет права говорить о политике. Я же человек. А вам решать, покупать или нет билет на мои спектакли. Такой вот у меня выбор на сегодняшний момент", – высказалась Дапкунайте в эфире передачи "Радио Долин".
Ингеборгу ранее раскритиковал актер Иван Охлобыстин, который в далеких от стесненных выражениях проехался по бежавшей из России звезде, намекнув, что та якобы решила покинуть страну, выбрав для себя наиболее удобный момент.
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