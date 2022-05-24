Юморист надеется, что путь назад ему еще не закрыт

Российский артист Максим Галкин в своих соцсетях поднял тему возвращения в Россию – вероятных сроков он не назвал, лишь выразив надежду, что это будет возможно. Его словам приводит "Телепрограмма".

Летом у юмориста туры по Израилю – билеты на все концерты почти проданы, и Галкин уже получил с них свой заработок. По его словам, часть заработанных денег он потратил на благотворительность, как и обещал.

При этом знаменитость отметил, что обычно о подобных делах не распространяется, но сейчас деятельность людей, которые активно помогают другим, требует дополнительного освещения.

"У меня будет много концертов по всему миру, я надеюсь, что и в России. Мой долг помогать", – подытожил он.

Ранее о возвращении в Россию говорила Алла Пугачева. Она рассказала журналистам, что планирует приехать осенью вместе с двойняшками, чтобы они пошли в школу в очном формате. До этого обучение проходили в онлайн-формате. О том, планирует ли Примадонна вернуться одна или в компании супруга она не сообщила.