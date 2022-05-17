Реакция Галкина на слова Пугачевой о России попала на видео

Реакция Галкина на слова Пугачевой о России попала на видео
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Знаменитость решила вернуться назад

Певица Алла Пугачева пообщалась с российскими журналистами в Израиле. Ее подловили во время прогулки с Максимом Галкиным по Кесарии. В беседе артистка подтвердила, что намерена вернуться в Россию, ее супруг в реакции был сдержан.

Пугачева рассказала, что на родину она приедет осенью вместе с детьми – после окончания каникул они должны пойти в школу 1 сентбря, а пока обучаются в режиме онлайн. При этом Максим Галкин внимательно слушал жену и улыбался, вымолвив лишь одно слово: "Вот". 

Видео-отрывок беседы с супругами опубликовал "Пятый канал". 

При этом Пугачева не рассказала, планирует ли возвращение в Россию ее супруг. По слухам, сейчас его высказывания проверяют в СК РФ на предмет дискредитации российской армии. Не исключено, что в будущем это может привести к возбуждению уголовного дела. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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