Знаменитость решила вернуться назад

Певица Алла Пугачева пообщалась с российскими журналистами в Израиле. Ее подловили во время прогулки с Максимом Галкиным по Кесарии. В беседе артистка подтвердила, что намерена вернуться в Россию, ее супруг в реакции был сдержан.

Пугачева рассказала, что на родину она приедет осенью вместе с детьми – после окончания каникул они должны пойти в школу 1 сентбря, а пока обучаются в режиме онлайн. При этом Максим Галкин внимательно слушал жену и улыбался, вымолвив лишь одно слово: "Вот".

Видео-отрывок беседы с супругами опубликовал "Пятый канал".

При этом Пугачева не рассказала, планирует ли возвращение в Россию ее супруг. По слухам, сейчас его высказывания проверяют в СК РФ на предмет дискредитации российской армии. Не исключено, что в будущем это может привести к возбуждению уголовного дела.