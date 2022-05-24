Светлане объяснили, как сильно она ошиблась

После того, как некогда любимая россиянами певица Светлана Лобода громко осудила спецоперацию по защите мирных жителей двух республик Донбасса, расположение слушателя к ее персоне резко упало. Теперь имя Лободы всплывает только на фоне скандалов. В очередной разборке решила поучаствовать известная телеведущая Алена Жигалова.



Буча началась из-за резкого высказывания бывшего продюсера Лободы Нателлы Крапивиной в адрес популярной певицы Анны Дзюбы (Анны Асти). Акула шоу-бизнеса считает, что талантливая украинская артистка пытается занять место Лободы на российской сцене, и именно поэтому резко изменила имидж. По мнению Нателлы, теперь Анна внешне очень похожа на Светлану.

Жигалова решила высказаться по этому поводу и указала, что Лобода сама виновата в своих проблемах. Алена подчеркнула, что певице не стоило строить из себя политика и занимать резко антироссийскую позицию.

"Светочка, зачем ты полезла вообще во всю эту политику? Надо было выдержать паузу, а не пытаться усидеть на двух стульях", – обращается к Лободе Жигалова.

Телеведущая подчеркнула, что расплевавшимся с Россией знаменитостям не стоит завидовать тем, кто теперь вместо них расхаживает по красным дорожкам.

К слову, недавно Крапивина набросилась на известного критика за наезд на Лободу.