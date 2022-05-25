"Крыса и шлюха": Бузова устроила публичные разборки с новой возлюбленной Давы – видео

"Крыса и шлюха": Бузова устроила публичные разборки с новой возлюбленной Давы – видео
Ольга Бузова. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Разорванные отношения продолжают волновать артистку

Знаменитая поющая телеведущая Ольга Бузова за словом в карман не лезет. Если звезде что-то причиняет боль, она готова говорить об этом во всеуслышание. На очередную выходку знаменитости обратили внимание в социальных сетях.

Новое эмоциональное представление любимица публики устроила во время получения очередной премии. Когда звезде дали слово, она решила использовать его не для благодарности за признание ее талантов, а для того, чтобы оскорбить другую гостью мероприятия.

Впрочем, сама Бузова никаких имен не называла. Однако опытные эксперты по светским разборкам уверены, что звезда кинула камень в огород популярной певицы Мари Краймбрери. Дело в том, что многие уверены: именно она стала новой избранницей бывшего молодого человека Ольги, блогера Давида Манукяна. Стоит отметить, что выступление Бузовой было действительно очень эмоциональным. 

"Быть крысой – это стремно! Быть шлюхой – это позорно! Быть мудаком – это отстой!" – выпалила звезда. 

По всей видимости, Ольге очень сложно отпускать завершившиеся отношения.

К слову, недавно Бузова и Филипп Киркоров произвели фурор в интернет-пространстве. Поп-король публично облизал артистку. 

Источник: Telegram • Требует проверки
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