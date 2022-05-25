Многие поклонники ждали, какую позицию займет их кумир

Старт специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса резко изменил ситуацию во многих сферах жизни. Так, выяснилось, что некоторые российские знаменитости не готовы поддержать родную страну в тяжелый период. При этом ряд звезд несколько месяцев отмалчивались. Наконец-то поклонники Ларисы Долиной смогли услышать, что их любимица думает по поводу происходящего.



Стоит отметить, что в нашей стране никого не заставляют публично занимать ту или иную позицию. В отличие от Запада, где скромное молчание расценивается самым наихудшим образом. Когда Лариса Долина смогла сформулировать свою позицию, она спокойно и открыто это сделала.

Звезда подчеркнула, что всегда стремится к созиданию и миру. Долина сообщила, что очень любит знаменитый украинский город Одесса, однако состояние, в котором он находится при киевском режиме, ее удручает. Звезда объявила, что она останется со своей родной страной и продолжит работу в России.

"Я все вижу и все знаю. Я знаю правду", – подчеркнула знаменитость.

Артистка также призналась в бесконечной любви к России.

"Я люблю страну, гражданкой которой стала много лет назад – гражданкой России", – объявила Лариса.

К слову, недавно Долина отважилась выставить напоказ роскошный бюст.