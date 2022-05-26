Звезда считает, что бывший муж пошел по меньшему пути сопротивления в карьере

Екатерина Гордон владеет сегодня собственным адвокатским бюро и даже выпускает популярные песни. Давно бизнесвумен уже не в статусе экс-супруги Александра Гордона – считает, что добилась куда большего, чем бывший муж.

Александр же долгие годы ведет на Первом канале ток-шоу "Мужское/Женское". Недоброжелатели считают, что популярный у российских зрителей ведущий сколотил себе не самую лучшую репутацию из-за фриков на программе и скандальных выходок – а ведь когда-то позиционировал себя интеллектуалом.

Катя придерживается примерного такого же мнения о карьере экс-супруга. И вообще, считает звезда, сейчас она куда больший Гордон, чем сам Александр.

"Что за передачу ты ведешь вообще? С бывшей гражданской женой какого-то бывшего футболиста? Это уже мои собственные шесть букв", – высказалась Гордон в эфире RTVI.

Не так давно мы рассказывали, что Александр Гордон решил связать себя узами брака с двадцатилетней Софией Каландадзе. Познакомился он с ней еще четыре года назад, за два года до развода с Нозанин Абдулвасиевой.