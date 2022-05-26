"Кукушка подтекает": спецкор Первого канала врезала оскандалившейся Наргиз

"Кукушка подтекает": спецкор Первого канала врезала оскандалившейся Наргиз
Наргиз Закирова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Журналистка не понимает, что Закирова забыла в России

Известной узбекистанской певице Наргиз Закировой запретили въезд в Российскую Федерацию сроком на 50 лет – нелестные заявления о России и критика спецоперации не прошли мимо. Теперь звезда будет выступать лишь за границей.

На ситуацию с Наргиз обратила внимание спецкор Первого канала Ирина Куксенкова, активно освещающая события в Донбассе (недавно, кстати, получила там ранение). Журналистка сообщила, что уже составила впечатление о певице после "визита" в ее социальные сетию

"Кукушка там знатно и безвозвратно подтекает. Так что товарищ Наргиз с концертами теперь отправится к нашим соседям", – высказалась журналистка.

Ирина недоумевает: по какой причине человек с подобной позицией вообще решил ехать выступать и строить карьеру в России? 

Адвокаты Наргиз же утверждают, что подопечная не собирается менять свою гражданскую позицию. Хотя и сама Закирова была к такому повороту событий готова. А в Москве у нее осталось определенное имущество – через друзей звезда постарается его продать.

Днем ранее сообщалось, что Наргиз задержали в аэропорту "Домодедово" – в Москву певица прилетела из Узбекистана.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
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