Звезду одолели спекуляции на тему ее отношений с супругом

В последние месяцы Сеть наводнили слухи о черной кошке, которая будто бы пробежала между Ксенией Собчак и ее ненаглядным Константином Богомоловым. Когда медиа выяснили, что главным добытчиком в семье оказалась Ксения Анатольевна (300 миллионов рублей в год против 13 млн мужа), многие решили, что тетральный режиссер журналистке не пара. А теща недавно проговорилась на НТВ, что супруги вместе и не живут.

Собчак занимается строительством дома на Рублевке, который никак не закончит из-за проблем со строительными работами. А Богомолов живет в столице – у себя в четырех стенах.

Впрочем, сама звезда не спешит комментировать такие домыслы. Однако буквально недавно опубликовала в социальных сетях архивное фото с супругом – сделан снимок пару лет назад, когда Собчак была в путешествии с мужем. На кадрах Ксения в тельняшке обнимает Константина и целует его.

"Люблю", – лаконично подписала журналистка фото.

А недавно в социальных сетях появились слухи, что в Шереметьево увидели Богомолова – якобы тот летел в Тель-Авив. Социальные сети режиссера не обновляются уже несколько дней, а сам театральный деятель не спешит комментировать слухи.