Пугачева вернется в Россию без Галкина

Пугачева вернется в Россию без Галкина
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
У супруга совершенно иные планы

73-летняя супруга звездного телеведущего Максима Галкина обещала медиа, которые увидели ее с мужем на прогулке, что вернется домой в Россию ко Дню знаний – 1 сентября. У детей закончатся каникулы, и они пойдут в школу.

Галкин же все это время был молчалив, как гробовая доска. Общественность удивилась: почему Алла Борисовна словоохотлива, а ее знаменитый супруг предпочитает ничего не говорить? Позднее все стало ясно.

Оказалось, юморист имеет другие планы на жизнь. Максим вовсе не собирался возвращаться домой в Россию с семьей. 45-летний шоумен опубликовал в социальных сетях пост, где сообщается, что он отправится летом в Сидней и Мельбурн – концерты запланированы на начало осени. Как раз тогда, когда супруга вернется домой с Гарри и Лизой.

Пока что, правда, непонятно, с кем полетит Галкин в Австралию. Детей, вероятно, не возьмет – Примадонна ведь обещала, что вернется с ними домой.

Примадонна, по слухам, уже пригрозила всем, кто осмелится хоть что-то недоброе выкинуть против ее мужа, карой небесной. Алла Борисовна якобы обещала "говорить", да так, что "уже не остановится", если в отношении Максима заведут уголовное дело.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
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