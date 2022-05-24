По некоторым данным, артистке есть, что сказать

Звездная чета Максима Галкина и Аллы Пугачевой продолжает оставаться в фокусе внимания журналистов и общественности. После того, как именитый пародист выступил резко против специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса, супругам пришлось собрать детей и спешно отчалить в Израиль. После этого россияне резко изменили мнение о некогда любимом юмористе и стали негативно высказываться на его счет. Теперь выясняется, что Алла Борисовна готова вступиться за дражайшего мужа.



По крайней мере, такую информацию распространяет известный публицист Марат Гельман*. Впрочем, учитывая, что деятеля включили в список СМИ-иноагентов, можно предположить, что его слова далеки от правды. Однако, как бы там ни было, Марат утверждает, что лично слышал угрозы из уст Примадонны.

Гельман* объявил, что услышал, как Алла Борисовна пригрозила неким недоброжелателям. Мол, как только против Галкина заведут уголовное дело, "она начнет говорить и уже не остановится". Какие конкретно тайны может раскрыть Примадонна, не уточняется. Однако, судя по словам Марата, некто может несдобровать, если Пугачева начнет говорить.

Отметим, что некоторые считают, что Максим Галкин давно наговорил на статью и может быть обвинен в дискредитации действий Вооруженных сил России. По такой статье человек рискует загреметь за решетку на срок до 15 лет.

К слову, недавно известный писатель Дмитрий "Гоблин" Пучков предложил россиянам способ разделаться с Галкиным.

*признан иностранным агентом на территории России.