Деятель не стал скрывать свое негативное отношение к артисту

Если раньше звездная супружеская пара Максима Галкина и Аллы Пугачевой вызывала только восторг и умиление, то после старта специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса все резко изменилось. Раскритиковавший действия властей нашей страны юморист попал в опалу и растерял многих своих поклонников. Весьма нелестно на его счет высказался известный российский писатель Дмитрий "Гоблин" Пучков.



Кинокритик и популярный блогер подчеркнул, что всегда весьма сдержанно относился к творчеству звездного пародиста. Последние события утвердили Дмитрия в мысли о том, что Максим – не самая подходящая кандидатура для кумира миллионов. При этом Дмитрий отметил, что российская публика легко может отомстить Галкину, покусившемуся на нашу Родину.

"Мне этот Галкин отвратителен", – подчеркнул "Гоблин".

Пучков напомнил, что артистов кормит публика. Без зрителя раскрученная фигура знаменитости превращается в пшик.

"Думайте, на какие концерты вы ходите, думайте, кому деньги платите", – подчеркнул Дмитрий.

Писатель считает, что серьезным ударом для Галкина (если он решится вернуться в Россию) станут пустые залы на его концертах.

К слову, недавно стало известно, почему Алле Пугачевой придется расстаться с Галкиным.