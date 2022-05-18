"Наговорил на статью": почему Пугачевой придется расстаться с Галкиным

"Наговорил на статью": почему Пугачевой придется расстаться с Галкиным
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известный продюсер дал прогноз по незавидной участи звезд

Именитое семейство Максима Галкина и Аллы Пугачевой переживает не лучшие времена. После того, как пародист выступил резко против проведения специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса, отношение россиян к нему резко ухудшилось. Более того, по мнению знаменитого продюсера Сергея Лаврова, вскоре Галкин может потерять и дражайшую супругу, Аллу Борисовну.

Дело в том, что Примадонна отечественной эстрады никоем образом себя не запятнала, в отличие от мужа-юмориста. Как отметил Лавров, у Пугачевой нет никаких проблем с возвращением на Родину. Тем более, что недавно она сама объявила о таких планах. Пугачева напомнила, что 1 сентября дети должны пойти в школу, именно поэтому она собирается вернуться в Россию. При этом, если к Пугачевой никаких вопросов нет, то Галкин может поплатиться за дискредитирующие родную страну заявления.

"Он наговорил на статью (…) Его прямо в аэропорту могут привлечь к ответственности", – считает Лавров.

Неизвестно, решатся ли супруги жить в разных странах, но стремление Аллы Борисовны вернуться в Россию не вызывает сомнений. Каким образом в такой ситуации поведет себя Галкин, остается загадкой.

К слову, недавно известная артистка Татьяна Васильевна раскрыла истинную причину бегства Максима Галкина в Израиль.

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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