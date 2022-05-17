"Наевшаяся досыта свинья": Васильева раскрыла истинную причину бегства Хаматовой и Галкина

"Наевшаяся досыта свинья": Васильева раскрыла истинную причину бегства Хаматовой и Галкина
Татьяна Васильева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Рассерженная артистка не стала сдерживать эмоции

Массовое бегство некоторых представителей творческой интеллигенции за пределы нашей страны породило жесткую волну критики. Своим мнением на этот счет поделилась знаменитая российская артистка Татьяна Васильева.

В частности, любимица публики указала на истинную причину спешного отъезда знаменитого юмориста Максима Галкина и не менее известной российской актрисы Чулпан Хаматовой.

Васильева убеждена, что обласканными российским зрителем и государством артистами руководители сугубо корыстные интересы. Татьяна считает, что Чулпан сбежала в Латвию, а Галкин в Израиль, так как в этих странах у них есть крупные накопления, которые требовалось сохранить, во чтобы то ни стало.

"Они двинулись туда спасать какие-то накопления", – утверждает Васильева.

Кроме того, Татьяна не стала сдерживаться и объявила, что считает Чулпан человеком, который "поступил как свинья, наевшаяся желудя досыта". Государство и зритель давали Хаматовой все, что она хотела, а артистка в итоге всех предала.

К слову, недавно стало известно, на каком условии беглых знаменитостей могут "помиловать" в России.

Источник: Антонимы с Антоном Красовским ✓ Надежный источник
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