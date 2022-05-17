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Массовое бегство некоторых представителей творческой интеллигенции за пределы нашей страны породило жесткую волну критики. Своим мнением на этот счет поделилась знаменитая российская артистка Татьяна Васильева.
В частности, любимица публики указала на истинную причину спешного отъезда знаменитого юмориста Максима Галкина и не менее известной российской актрисы Чулпан Хаматовой.
Васильева убеждена, что обласканными российским зрителем и государством артистами руководители сугубо корыстные интересы. Татьяна считает, что Чулпан сбежала в Латвию, а Галкин в Израиль, так как в этих странах у них есть крупные накопления, которые требовалось сохранить, во чтобы то ни стало.
"Они двинулись туда спасать какие-то накопления", – утверждает Васильева.
Кроме того, Татьяна не стала сдерживаться и объявила, что считает Чулпан человеком, который "поступил как свинья, наевшаяся желудя досыта". Государство и зритель давали Хаматовой все, что она хотела, а артистка в итоге всех предала.
К слову, недавно стало известно, на каком условии беглых знаменитостей могут "помиловать" в России.
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