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Старт специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса заставил многих знаменитостей "обнажить свое лицо". Оказалось, что далеко не все звезды готовы поддерживать родную страну в тяжелой ситуации. Однако, как объявил глава общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов, даже такие "предатели" могут рассчитывать на снисхождение.
В последнее время внимание журналистов и общественности приковано к персонам, резко осудившим решение российских властей. В частности, нашу страну спешно покинули известная певица Алла Пугачева с мужем юмористом Максимом Галкиным, знаменитая актриса Чулпан Хаматова, некогда любимый многими музыкант Андрей Малахов, а также другие звезды.
В первую очередь, представитель патриотического движения поблагодарил поддержавших нашу страну артистов: Олега Газманова, Николая Баскова, Эдгарда Запашного и других выдающихся культурных деятелей.
Что же касается беглецов, они все еще могут рассчитывать на "помилование", уверен Резяпов.
"Обращаюсь к тем, кто покинул Россию. Пересмотрите свою позицию и возможно народ вас простит", – подчеркнул представитель общественного движения.
Кстати, недавно недовольные американцы накинулись на тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе за ее желание отчалить в США.
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