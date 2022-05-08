"Народ вас простит": беглым звездам озвучили условие "помилования"

"Народ вас простит": беглым звездам озвучили условие "помилования"
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото:Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Русские люди редко подолгу держат зло

Старт специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса заставил многих знаменитостей "обнажить свое лицо". Оказалось, что далеко не все звезды готовы поддерживать родную страну в тяжелой ситуации. Однако, как объявил глава общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов, даже такие "предатели" могут рассчитывать на снисхождение.

В последнее время внимание журналистов и общественности приковано к персонам, резко осудившим решение российских властей. В частности, нашу страну спешно покинули известная певица Алла Пугачева с мужем юмористом Максимом Галкиным, знаменитая актриса Чулпан Хаматова, некогда любимый многими музыкант Андрей Малахов, а также другие звезды.

В первую очередь, представитель патриотического движения поблагодарил поддержавших нашу страну артистов: Олега Газманова, Николая Баскова, Эдгарда Запашного и других выдающихся культурных деятелей.

Что же касается беглецов, они все еще могут рассчитывать на "помилование", уверен Резяпов.

"Обращаюсь к тем, кто покинул Россию. Пересмотрите свою позицию и возможно народ вас простит", – подчеркнул представитель общественного движения.

Кстати, недавно недовольные американцы накинулись на тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе за ее желание отчалить в США.

Источник: Звездач ✓ Надежный источник
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