Стала известна реальная причина резкого отъезда Вайкуле в США

Стала известна реальная причина резкого отъезда Вайкуле в США
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Состояние знаменитости крайе плохое

В феврале известная прибалтийская певица Лайма Вайкуле отправилась в США. Некоторые связывали ее отъезд со спецоперацией на Украине, хотя на деле звезда находилась в Латвии – никаких существенных причин для покидания страны у нее не было. 

В интервью звезда рассказывала, что отъезд связан с некоторыми личными проблемами. По ее словам, сейчас у нее "своя война", о которой не хочет ничего говорить, ведь ее друзьям на Украине сейчас в разы хуже. Пока она находится в Беверли-Хилз, где, по слухам, снова лечится от рака. 

Онкологическое заболевание нашли у нее 20 лет назад. Общественности о нем она не сообщала, поскольку прогнозы на выздоровление были крайне плохи. Тем не менее, ей удалось одолеть недуг. 

Как сообщают анонимные Telegram-каналы, в Соединенных Штатах артистка проходит курс химиотерапии, но шансы, как и до этого, не велики. 

"Плоха она совсем", – говорится в сообщении.

В латвийской прессе сообщали, что артистка планирует вернуться на родину в июне, где позже встретится с Аллой Пугачевой, которая собирается к ней в гости. 

Источник: Telegram • Требует проверки
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