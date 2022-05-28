Состояние знаменитости крайе плохое

В феврале известная прибалтийская певица Лайма Вайкуле отправилась в США. Некоторые связывали ее отъезд со спецоперацией на Украине, хотя на деле звезда находилась в Латвии – никаких существенных причин для покидания страны у нее не было.

В интервью звезда рассказывала, что отъезд связан с некоторыми личными проблемами. По ее словам, сейчас у нее "своя война", о которой не хочет ничего говорить, ведь ее друзьям на Украине сейчас в разы хуже. Пока она находится в Беверли-Хилз, где, по слухам, снова лечится от рака.

Онкологическое заболевание нашли у нее 20 лет назад. Общественности о нем она не сообщала, поскольку прогнозы на выздоровление были крайне плохи. Тем не менее, ей удалось одолеть недуг.

Как сообщают анонимные Telegram-каналы, в Соединенных Штатах артистка проходит курс химиотерапии, но шансы, как и до этого, не велики.

"Плоха она совсем", – говорится в сообщении.

В латвийской прессе сообщали, что артистка планирует вернуться на родину в июне, где позже встретится с Аллой Пугачевой, которая собирается к ней в гости.