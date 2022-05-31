Звезда не может разорвать супружескую связь уже полтора года

Звездная исполнительница Любовь Успенская все никак не может развестись с Александром Плаксиным – знаменитая певица подала на развод еще в прошлом году, и за долгие месяцы ничего не поменялось.

Успенская считает, что супруг подстраховался: юристы тянут с бракоразводным процессом. Мол, муж намеренно тормозит дело, чтобы присвоить себе все, что Люба нажила собственным трудом. А супругу, с ее слов, приглянулись апартаменты звезды в солнечном Лос-Анджелесе.

"Он сделал квартиру так, будто кому-то в траст передал еще неженатым человеком. И тут, в России, на меня подавал в суд – требовал раздела всего имущества", – рассказывает исполнительница.

Адвокат Любови Елена Сенина утверждает, что уже сделала запрос и получила шокирующую информацию: Плаксин действительно оформил недвижимое имущество на свое имя – с помощью сделки путем дарения. Да еще и не сообщил об этом супруге.

"Давил меня, душил. Убивал своим негативом – настолько был тяжелым человеком", – считает Любовь.

Мужчина претендует и на квартиру в центре Москвы (как и на часть особняка в Московской области), передает "Пятый канал". Самой звезде такое положение дел приелось – отнимает и душевные силы, и здоровье.

А недавно мы рассказывали, как Успенская поскандалила с соседкой.