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Звездная исполнительница Любовь Успенская все никак не может развестись с Александром Плаксиным – знаменитая певица подала на развод еще в прошлом году, и за долгие месяцы ничего не поменялось.
Успенская считает, что супруг подстраховался: юристы тянут с бракоразводным процессом. Мол, муж намеренно тормозит дело, чтобы присвоить себе все, что Люба нажила собственным трудом. А супругу, с ее слов, приглянулись апартаменты звезды в солнечном Лос-Анджелесе.
"Он сделал квартиру так, будто кому-то в траст передал еще неженатым человеком. И тут, в России, на меня подавал в суд – требовал раздела всего имущества", – рассказывает исполнительница.
Адвокат Любови Елена Сенина утверждает, что уже сделала запрос и получила шокирующую информацию: Плаксин действительно оформил недвижимое имущество на свое имя – с помощью сделки путем дарения. Да еще и не сообщил об этом супруге.
"Давил меня, душил. Убивал своим негативом – настолько был тяжелым человеком", – считает Любовь.
Мужчина претендует и на квартиру в центре Москвы (как и на часть особняка в Московской области), передает "Пятый канал". Самой звезде такое положение дел приелось – отнимает и душевные силы, и здоровье.
А недавно мы рассказывали, как Успенская поскандалила с соседкой.
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