Вернется ли Галкин вести передачу "Лучше всех": СМИ выдали подробности

Вернется ли Галкин вести передачу "Лучше всех": СМИ выдали подробности
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Пока что вопрос о закрытии шоу не стоит

Вот уже практически три месяца Максим Галкин сталкивается с негативом в свой адрес со стороны различных недоброжелателей, среди которых немало известных общественников и даже артистов. Юморист долгое время отмалчивался, а затем разразился в адрес всех тех, кто посчитал его предателем родной страны.

Первый канал решил перестраховаться и не портить себе репутацию – заменили Максима Николаем Цискаридзе на шоу "Сегодня вечером". Теперь на экране будет выступать балетмейстер вместо привычного всем шоумена. Но Галкин вел и программу "Лучше всех!" про талантливых детишек. И в Сети все судачат, что Галкина и оттуда погнали.

Оказалось, что всю команду, которая трудилась на передачей, отправили в отпуск еще в январе. Один из источников сообщил, что до сентября 2022 года никто не собирался снимать выпуски. Пока что непонятно, будет ли Галкин вести проект – ведь сейчас он не в России.

"Но на данный момент замену ему никто не ищет точно", – приводит "Телепрограмма" заявление собственного источника.

Хотя сам шоумен не так давно заговорил о возвращении домой – выразил надежду, что такая возможность в скором времени ему подвернется.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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