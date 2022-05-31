Артистка была весьма недовольна запретом на посещение охаиваемой страны

Недавно информационное пространство разорвали сообщения о том, что знаменитую певицу Наргиз Закирову задержали в московском аэропорту "Домодедово" и вскоре депортировали в родной Узбекистан. Артистка предпочитает отмалчиваться по этому поводу и не желает подтверждать позорное изгнание из России. Однако в Сеть продолжают просачиваться любопытные подробности скандального инцидента.



Так, выяснилось, что Наргиз Закирова не желала мирно покидать московский аэропорт. Певицу взбесило, что ее не хотят пускать на территорию Российской Федерации. При этом известно, что Закирова неоднократно позволяла себе оскорбительные высказывания в адрес страны и ее жителей. Тогда Наргиз не смущало, что именно Россия позволила ей реализоваться в качестве певицы и обрести популярность.

Как сообщила известная журналистка Алена Жигалова, во время разборок с российскими стражами порядка Наргиз кричала и материлась. Знаменитость требовала, чтобы ее связали с Министерством иностранных дел и отказывалась мирно покинуть территорию России.

"Оказывается, Наргиз очень не хотела разворачиваться, громко материлась и требовала связаться с МИД", – рассказывает телеведущая.

Однако истерика ни к чему не привела, и Наргиз пришлось отчалить восвояси.